Бывший заместитель главы администрации пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-посол Украины в Евросоюзе Константин Елисеев заявил, что Украина не давала и не могла дать согласие на «формулу Штайнмайера».

«Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников разъясняю: по принципу «ничего не согласовано, пока все не согласовано», Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ», - написал он в Twitter.

«РФ расставляет ловушки», - подчеркнул политик.

Як екс-учасник норманд переговорів на рівні дипрадників роз'яснюю: за принципом «нічого не погоджено, поки все не погоджено», Україна ніколи не давала і не могла дати згоду на формулу Штайнмайєра. Глава держави не міг погоджувати те, що потребує згоди ВРУ. РФ розставляє пастки. — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 13. září 2019





Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки».

«Формулу Штайнмайера», которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», - сказал Пристайко.

«Формула Штайнмайера» касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.