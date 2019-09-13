Фракция партии «Слуга народа» уже имеет список из 35 потенциальных кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.

«У нас не было даже внутрипартийной дискуссии, нужно менять состав ЦИК или нет. Мы понимали, что рано или поздно будет перезагрузка ЦИК... Сейчас уже есть где-то 35 кандидатов, из которых надо составить шорт-лист, чтобы эти люди выглядели нормально, с профессиональной точки зрения и в глазах общественности, которые могут нормально защищать интересы избирателей», - отметил Арахамия.

На вопрос журналистов, успеет ли «Слуга народа» сформировать этот короткий список до понедельника, политик ответил: «Вы же видите, что мы можем работать в турборежиме. Кто-то будет в воскресенье работать, чтобы сделать этот шорт-лист и провести окончательные собеседования, чтобы потом подавать кандидатуры».

Говоря о том, смогут ли предложить своих представителей политсилы, которые не проголосовали за роспуск ЦИК - «Голос» и «Европейская солидарность», Арахамия сказал, что если бы это зависело от него, он «предпочел бы места «Голоса».

«Возможно, и «ЕС» тоже надо дать места - я не знаю, как это должно быть по закону», - добавил лидер фракции «Слуги народа».

По его словам, накануне почти все фракции во время разговора с представителями «Слуги народа» высказывались за перезагрузку ЦИК.

«Я спрашивал всех лидеров фракций относительно их позиции. Все, кроме «ЕС» говорили, что у них позиция стойкая – по перезагрузке ЦИК. У «Голоса» была позиция воздерживаться от голосов», - сказал Арахамия.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада приняла постановление «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии». Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября внес в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.

Свое представление он мотивировал тем, что при осуществлении регистрации ЦИК якобы действовала упреждено и вопреки принципам, определенным избирательным законодательством. В частности, отмечалось, что 28 решений ЦИК были отменены судами.

В свою очередь Центральная избирательная комиссия отвергла все обвинения президента, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой возможный роспуск как политически мотивированное решение.

11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал это представление.

Нынешний состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018. До этого ВР четыре года не могла договориться о назначении новых членов ЦИК, несмотря на то, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек в июне 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года.