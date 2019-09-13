Верховная Рада не будет рассматривать вопрос отстранения сопредседателя фракции »Европейская солидарность» Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний. Об этом журналистам сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает LIGA.net.

«Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел», - заявил он.

По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов »Слуги народа».

Напомним, 10 сентября в Верховной Раде возник спор с участием председателя парламента Дмитрия Разумкова, сопредседателя фракции «ЕС» Ирины Геращенко и депутатов от этой фракции. При рассмотрении законопроекта о внесении изменений в Регламент ВР Геращенко обвинила партию «Слуга народа» в «захвате» парламента.

По ее словам, 5 лет назад «зеленые человечки захватили Крым, сейчас зеленые человечки захватывают парламент».

12 сентября комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендовал парламенту принять решение о лишении Геращенко права принимать участие в работе пяти пленарных заседаний.