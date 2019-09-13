Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма заявляет, что согласованное решение о так называемой «формуле Штайнмайера», которая обсуждается в Минске на встречах политической подгруппы ТКГ, должны принять лидеры стран «нормандского формата» (Украина Франция, Германия и РФ). Об этом Кучма сказал журналистам, сообщает УНИАН.



На вопрос о нюансах обсуждения «формулы Штайнмайера» он ответил: «Вы знаете, решение по «формуле Штайнмайера» должны принять лидеры «нормандского формата».

По словам Кучмы, ТКГ осуществляет только обсуждение и не принимает окончательного решения. «Мы можем только, так сказать, давать рекомендации», - сказал Кучма.

При этом, по его словам, в отношении «формулы Штайнмайера» есть определенные моменты, с которыми «можно согласиться, но есть с чем категорически нет». В частности, отметил Кучма, постоянно ведутся дискуссии вокруг проведения выборов на оккупированной части Донбасса.

«Ну какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты», - сказал он.

По мнению Кучмы, необходимо искать компромиссы, но не за счет интересов Украины. «А сегодня так быстро все хотят эту проблему решить, так как, я понимаю, Макрон себя ведет ... Но действительно мы не видим, чтобы это было в интересах Украины, по большому счету», - сказал он.

По словам Кучмы, необходимо окончательно знать позицию всех участников «нормандского формата». «Мы же не знаем их позиции. Потому что есть позиция Кремля, а позиция Макрона, и позиция Германии, а тем более, есть еще позиция, к которой прислушиваются, - представителя Соединенных Штатов Волкера», - заявил представитель Украины в ТКГ.

Кучма напомнил, что лидеры стран «нормандского формата» в последний раз встречались в октябре 2016 года. «За это время - какое мнение у них на дальнейшее развитие событий в Украине, потому что мы видим, что у них не было желания действительно решить эту проблему», - заявил он.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации «формулы Штайнмайера» для выполнения Минских соглашений будет рассмотрен на встрече лидеров стран - участниц «нормандского формата».