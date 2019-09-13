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Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун говорит, что против нее и ее команды готовят уголовное преследование. Об этом экс-глава ведомства рассказала в интервью LB.ua.

«Мне уже сказали друзья из правоохранительных органов, им дано указание найти на меня и на моих заместителей нечто такое, что позволит открыть против нас уголовные дела. И сейчас они ждут встречи Трампа с Зеленским, а после того начнут дело против меня», - сказала Супрун.

По ее словам, уже сейчас Государственное бюро расследований преследует секретаря Минздрава Артема Янчука, который был назначен в 2017 году - якобы из-за того, что у какого-то предприятия, которое выиграло тендер, позже нашлись проблемы с регистрацией.

Также экс-чиновница отметила также, что Счетная палата с подачи комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации проведет аудит Министерства здравоохранения - это единственное министерство, где назначен аудит, и именно в тот период, когда его возглавляла Супрун

«Инициатива о проверке поступила от Петра Багрия, чья фирма была едва ли не основным продавцом лекарств по завышенным ценам во времена Раисы Богатыревой. За эти три года Счетная палата уже провела 15 аудитов Минздрава, из них три были проверками международных закупок. Для сравнения, за два года, которые министром была Богатырева, МЗ проверяли только 5 раз, государственные закупки - ни разу», - сказала Супрун.

Как сообщал ForUm, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабинета Министров.

Министром здравоохранения была назначена Зоряна Скалецкая.
ForUm

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