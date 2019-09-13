Режиссер Олег Сенцов во время выступления на XVI ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии YES продемонстрировал банку с сине-желтыми полосками и надписью «Слава Украине» как символ его малой борьбы в тюрьмах России, сообщает Укринформ.

«Там, где я был пять лет, каждая мелочь, каждая вещь имеет большое значение... У меня была простая банка и две тетради - желтая и синяя. Я их не заказывал, мне их передали еще в самом начале. Я взял и вырезал из тетрадей две полоски - синюю и желтую и наклеил на эту банку и написал два слова «Слава Украине» и поставил на видное место. Все пять лет «путешествий» в тюрьмах РФ она была со мной. Я ставил ее на видное место, она раздражала тюремщиков, они ее забирали, отрывали флаг. Это была моя маленькая борьба. Это конечно не Иловайск и не Дебальцево», - сказал Сенцов.

Он добавил, что не был на Донбассе, на войне, потому что его арестовали за два дня до того, как планировал туда поехать.

«Так случилось, у каждого своя судьба, мы не выбираем... Я вел свою маленькую борьбу, никому неизвестную, никому не видную один на один с этой системой - за себя, за свое достоинство, за свою страну и за две полоски - желтую и синюю», - добавил Сенцов.

После этих слов он продемонстував эту банку участникам встречи. Он также показал так называемый нагрудный знак, которые раздают в тюрьмах РФ заключенным. У Сенцова он был с красной полоской.

«Красная полоска означает, что склонен к побегу, спецконтроль, спецзаключенный и другие моменты. Я на память его забрал с собой», - добавил Сенцов.

Он также бросил в банку с сине-желтыми полосками этот нагрудный знак и передал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно скорее наполнилась знаками тех, кто все еще находится в плену - в России, на Донбассе и в Крыму. Господин президент, сделайте так, чтобы эта банка была как можно скорее полной», - сказал Сенцов.

В ответ Зеленский принял банку и пообещал делать все возможное, чтобы «эта банка заполнилась очень быстро».

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.





