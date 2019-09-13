Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщила пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова, передает РБК-Украина.
Сообщается, что Порошенко прибыл на допрос в 10:00 13 сентября.
«Порошенко пришел на допрос», - сказала Иванова.
При этом она не уточнила, в рамках какого уголовного производства проводятся следственные действия.
Напомним, 10 сентября Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
Всего ГБР расследует 13 уголовных производств о возможных правонарушениях со стороны представителей прошлой власти, в том числе и Петра Порошенко.
Государственное бюро расследований планирует провести следующие допросы экс-президента Украины Петра Порошенко 13, 18, 27 сентября и 3 октября.
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