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Вопрос выборов на оккупированных территориях Украины должен обсуждаться только после выполнения ряда условий, среди которых – вывод российских войск, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

«Этот вопрос освобождения людей, вопрос разведения войск – сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском, по всей территории – это 400 километров. И только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях», - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что выборы на оккупированных территориях должны состояться только по украинскому законодательству.

Он напомнил, что проведение таких выборов является частью Минских соглашений.

«Это является частью Минских договоренностей. Поэтому об этом рано говорить. Сейчас может быть только теоретический диалог», - констатировал президент.

Также Зеленский сообщил, что сейчас согласовывается дата проведения встречи в нормандском формате, где будет обсуждаться и этот вопрос.

Напомним, 12 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки».

«Формулу Штайнмайера», которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме», - сказал Пристайко.

«Формула Штайнмайера» касается определения статуса Донбасса. Подразумевает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус и проведение там выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.
ForUm

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