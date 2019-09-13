Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о передаче в Государственное бюро расследований письменных показаний по делу о событиях в районе Керченского пролива во время захвата Россией украинских моряков в плен в конце ноября прошлого года. Об этом он сообщил журналистам после допроса в ГБР, передает УНИАН.



«Сегодня были заданы вопросы о моряках в Керченском проливе. Им недостаточно решения Международного трибунала, который четко признал правоту Украины в праве пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем, а также побережьем Мариуполя и Бердянска, где ВМС Украины несут береговую оборону», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что во время ротации украинских кораблей Россия осуществила против них акт агрессии: «Агрессия, которая признана миром... ГБР проводит расследование... мы передали письменные показания по этому поводу».



Напомним, 13 сентября пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР)

Всего ГБР расследует 13 уголовных производств о возможных правонарушениях со стороны представителей прошлой власти, в том числе и Петра Порошенко.

Государственное бюро расследований планирует провести следующие допросы экс-президента Украины Петра Порошенко 13, 18, 27 сентября и 3 октября.