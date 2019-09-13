также в разделеПолитика
Кучма: В «формуле Штайнмайера» есть моменты, с которыми нельзя согласиться 14
Кабмин согласовал кандидатуру на пост главы Днепропетровской ОГА 11
ВР хочет разрешить публикацию законов не только в «Голосе Украины» 13
Медведчук: Нацсовет по телерадиовещанию превратился в смотрящих, а власть пытается закрыть рот независимым СМИ 20
Зеленский анонсировал второй этап обмена с РФ 36
Медведчук считает, что партии, набравшие от двух до пяти процентов голосов, тоже должны получать госфинансирование 37
В «Слуге народа» передумали отстранять Геращенко от заседаний Рады 25
Олещук: Освобождение удерживаемых лиц – результат поездки Медведчука в Москву 18
Медведчук: Новый состав ЦИК должен быть сформирован по квотному принципу – это залог объективности ее деятельности 13
Зеленский: Есть несколько форматов возвращения Крыма 73
Зеленский против миротворцев на линии разграничения 41
Порошенко пришел на допрос в ГБР 49
Рада уволила весь состав ЦИК 39
Зеленский: Санкции против РФ должны сохраняться до восстановления мира в Украине 28
Супрун заявляет, что против нее готовят уголовные дела 54
Комитет рекомендовал не пускать Геращенко на 5 заседаний Рады 32
Зеленского призвали уволить Сытника 40
Трамп и Зеленский должны встретиться на Генассамблее ООН в сентябре 17

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил о передаче в Государственное бюро расследований письменных показаний по делу о событиях в районе Керченского пролива во время захвата Россией украинских моряков в плен в конце ноября прошлого года. Об этом он сообщил журналистам после допроса в ГБР, передает УНИАН.

«Сегодня были заданы вопросы о моряках в Керченском проливе. Им недостаточно решения Международного трибунала, который четко признал правоту Украины в праве пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем, а также побережьем Мариуполя и Бердянска, где ВМС Украины несут береговую оборону», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что во время ротации украинских кораблей Россия осуществила против них акт агрессии: «Агрессия, которая признана миром... ГБР проводит расследование... мы передали письменные показания по этому поводу».

Напомним, 13 сентября пятый президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР)

Всего ГБР расследует 13 уголовных производств о возможных правонарушениях со стороны представителей прошлой власти, в том числе и Петра Порошенко.

Государственное бюро расследований планирует провести следующие допросы экс-президента Украины Петра Порошенко 13, 18, 27 сентября и 3 октября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
1914 грн.
20
Теги