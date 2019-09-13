В Днипре должностные лица городского совета и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сегодня, 13 сентября, в рамках уголовного производства по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) правоохранительными органами проведен ряд обысков в помещениях Днипровского городского совета и общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло капитальный ремонт Нового моста. Установлен круг подозреваемых в совершении указанного преступления, а именно: заместитель городского головы, два начальника управлений городского совета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2018-2019 гг. победителем тендеров на проведение капитального ремонта Нового моста в городе на сумму более 376 млн грн было признано ООО «Предприятие МАСТ-БУД». Однако во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений.

Так, по результатам комплексной строительно-технической, товароведческой и судебно-экономической экспертизы, образцы бетона, отобранные на мосту, не соответствуют классу бетона, указанному в проектной документации, установленные металлоконструкции также не соответствуют проекту, кроме того, завышена стоимость строительных материалов.

Заведомо ложные сведения о фактического объема выполненных работ и их стоимости в дальнейшем были внесены в акты выполненных работ и подписаны должностными лицами горсовета.

Таким образом, вступив в преступный сговор, чиновники горсовета и общества с ограниченной ответственностью нанесли государству ущерб в размере 29,5 млн грн. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 12 июля этого года президент Владимир Зеленский и мэр Борис Филатов заключили пари по достройке Нового моста за два месяца. Если постройку не достроят в срок, мэр должен уйти с должности.

Мост открыли 7 сентября. Ранее Филатов объяснял, что после реконструкции верхней части моста, займутся его нижней и подводной частями.