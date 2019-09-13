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Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. За соответствующий проект постановления №2127 проголосовал 341 депутат, 2 – воздержались, сообщает «Украинская правда».

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что увольнение всех членов ЦИК происходит «по мотивированному представлению президента».

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко сообщила, что комитет поддержал досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК.

Представитель «Европейской солидарности» Артур Герасимов заявил, что ЦИК избирается на 7 лет, а выборы, проведенные в 2019 году, признали международные организации.

«Всегда, когда делается такая политическая расправа, приглашаются члены ЦИК», – возмутился он.

Депутат от «Голоса» Сергей Рахманин также заявил, что следовало бы пригласить и заслушать главу ЦИК. Он также отметил, что каждый президент Украины приходит и меняет людей, а не правила.

Алена Шкрум из «Батькивщины» заявила, что нужен новый закон о ЦИК – и он уже ждет несколько лет рассмотрения, поскольку действующий противоречит закону о государственной службе.

Напомним, ранее комитет ВРУ по вопросам организации госвласти рекомендовал парламенту досрочно распустить состав Центральной избирательной комиссии. 

В свою очередь Центральная избирательная комиссия отвергла все обвинения президента, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой возможный роспуск как политически мотивированное решение.
ForUm

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