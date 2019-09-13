Президент Украины Владимир Зеленский ожидает следующего этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией.

Об этом Зеленский сказал во время 16-й Ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, сообщает УНИАН.

«Возвращение пленных. Сейчас мы говорим о втором этапе после наших политзаключенных, наших ребят - моряков. Откровенно скажу, сейчас мы готовим списки и ждем следующего этапа обмена», - заявил он.

По словам Зеленского, о следующем этапе обмена украинская сторона будет договариваться и во время переговоров в Минске, и в «нормандском процессе».

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.