В Днипровском городском совете 13 сентября правоохранители проводят следственные действия.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, сообщает Укринформ.

По данным прокуратуры, следственные действия связаны с уголовным производством, открытым за нарушения во время капитального ремонта Центрального моста. Ряду должностных лиц горсовета готовятся вручить уведомление о подозрении.

В частности, заместителю городского головы Днипра Михаилу Лысенко, курировавшему вопросы реконструкции моста.

Также стало известно, что правоохранителей пытались не пускать на некоторые этажи здания.

Напомним, Центральный (Новый) мост – автомобильный мост, связывающий центр Днипра с левобережной частью города (улицу Коцюбинского и Слободской проспект). Открыт 5 ноября 1966; его длина составляет 1478 м, ширина – 21 м.

В 2017 году горсовет Днипра закрыл Новый мост на реконструкцию, которую планировали завершить до конца года. Во время ремонтных работ неоднократно возникали скандалы с подрядчиком, а смета выросла почти на треть.

Мэр Днипра Борис Филатов сообщал, что возбуждено по меньшей мере семь уголовных дел, связанных с этим мостом.

Филатов также прокомментировал обыски в мэрии на своей странице в Facebook: «Правоохранители были в мэрии. Вели корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это также станет ясно совсем скоро. Работаем. Нервы и здоровье в порядке».

12 июля этого года Президент Владимир Зеленский и Филатов заключили пари по достройке Нового моста за два месяца. Если постройку не достроят в срок, мэр должен уйти с должности.

Мост открыли 7 сентября. Ранее Филатов объяснял, что после реконструкции верхней части моста, займутся его нижней и подводной частями.