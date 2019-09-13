Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что осторожно относится к вопросу введения миротворческой миссии на Донбасс, но хотел бы видеть помощь миротворцев на российско-украинской государственной границе. Об этом она заявил во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Художественном арсенале в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я очень осторожно отношусь к этой теме - миротворцев на Донбассе. Я знаю, что прежняя власть обсуждала, как ввести миротворческую миссию. Почему я осторожен? Я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был абхазский сценарий или приднестровский, когда миротворцы встанут на линии разграничения и потом уже никуда не уйдут, потому что их просто не могут пустить», - подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что из этих соображений вопросы ведения миротворцев на Донбасс не поднимает ни он сам, ни руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске, второй президент Украины Леонид Кучма.

«Но я был бы доволен, если бы миротворцы были на границе Украины и России. Пожалуйста, туда мы их приглашаем и хотели бы помощь именно там. Там мы видим миротворческую миссию», - заявил глава государства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос реализации «формулы Штайнмайера» для выполнения Минских соглашений будет рассмотрен на встрече лидеров стран - участниц «нормандского формата».