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В случае проведения повторной жеребьевки полиграфкомбинат «Украина» не успеет напечатать все необходимые бюллетени для проведения внеочередных выборов в Верховную Раду, заявили в ЦИК.

Требование к Центризбиркому внести в состав участников избирательного процесса партию «Рух новых сил» и перепечатать бюллетени может сорвать проведение парламентских выборов в определенную дату, заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

ЦИК не будет создавать специальные избирательные участки на территории воинских частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей на внеочередных парламентских выборах 21 июля. 

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в пределах иска НАК «Нафтогаз Украины» обязал Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае разделения полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы.

РФ наращивает группировку войск, которые размещаются вдоль российско-украинской границы, заявил заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

Президент Владимир Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.  

Его брат работает на «ДНР».

Генеральная прокуратура отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко и просит снова обявить ь его в розыск.

Президент Украины Владимир Зеленский больше не имеет права ветировать закон о временных следственных комиссиях, заявил спикер парламента Андрей Парубий.

 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской.

 Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко.
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