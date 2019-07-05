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Президент Владимир Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.

Соответствующий указ №482/2019 от 5 июля обнародован на сайте главы государства  

Другим своим указом №481/2019 президент уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой ОГА.

Напомним, 5 июля Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Донецкую область

В программе визита – представление активу области нового председателя Донецкой областной государственной администрации.
ForUm

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