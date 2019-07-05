Президент Владимир Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.
Соответствующий указ №482/2019 от 5 июля обнародован на сайте главы государства
Другим своим указом №481/2019 президент уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой ОГА.
Напомним, 5 июля Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Донецкую область
В программе визита – представление активу области нового председателя Донецкой областной государственной администрации.
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