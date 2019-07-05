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Президент Украины Владимир Зеленский больше не имеет права ветировать закон о временных следственных комиссиях. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время утреннего пленарного заседания 5 июля, сообщает 112 Украина.

«Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК. Сейчас вы можете его только подписать. Если он будет ветирован – это будет нарушением закона. Этот закон принят по требованию КУ, он создает реальный парламентский контроль в Украине, а главное, он четко устанавливает и описывает процедуру и парламентского контроля ВСК, и импичмента президента», - сказал Парубий.

Он сообщил, что сегодня направляет официальное письмо к главе государства с требованием немедленно подписать закон о ВСК.

«Я сегодня это письмо официально направляю. И я убежден, что президент Украины не будет нарушать не только закон, а КУ, и в ближайшие дни подпишет закон о ВСК», - добавил спикер парламента.

Согласно ст. 94 Конституции Украины, президент подписывает или возвращает со своими предложениями закон в течение пятнадцати дней после его получения.

В случае, если президент в течение установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован.

Напомним, 6 июня народные депутаты приняли законопроект № 1098 »О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

 3 июля Парубий обратился к президенту с просьбой дать ответ относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку истек срок с момента принятия до его подписания. 

 
ForUm

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