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Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом «Украинской правде» сообщил 5 июля руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк

«Это обязанность следователя. Здесь вариантов нет: если статья предусматривает конфискацию, то следователь обязан через суд принять меры для ареста имущества. Всего имеющегося, не только того, что охватывается суммой убытков», – пояснил Горбатюк.

Он подтвердил, что речь идет об обвинении Ющенко в растрате 540 миллионов гривен.

Горбатюк уточнил, что ходатайство подано в Печерский районный суд Киева, отметив, что заседание по этому делу еще не назначено.

Напомним, ГПУ сообщила третьему президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье».

Ющенко подтвердил, что получил подозрение.
ForUm

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