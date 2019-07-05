Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко.
Об этом «Украинской правде» сообщил 5 июля руководитель управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк
«Это обязанность следователя. Здесь вариантов нет: если статья предусматривает конфискацию, то следователь обязан через суд принять меры для ареста имущества. Всего имеющегося, не только того, что охватывается суммой убытков», – пояснил Горбатюк.
Он подтвердил, что речь идет об обвинении Ющенко в растрате 540 миллионов гривен.
Горбатюк уточнил, что ходатайство подано в Печерский районный суд Киева, отметив, что заседание по этому делу еще не назначено.
Напомним, ГПУ сообщила третьему президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье».
Ющенко подтвердил, что получил подозрение.
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