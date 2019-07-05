Генеральная прокуратура отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко и просит снова обявить ь его в розыск. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Последние дни активно, наравне со столицей Канады, пишут «экспертные» сообщения вокруг дел против одиозного экс-регионала Ю. Иванющенко. Что только не пришлось почитать-услышать. Теперь держите победу, а не зраду», – написала она.

По информации Сарган, заместителем генерального прокурора 03.07.2019 отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области от 18.03.2019 и 18.04.2019 о закрытии уголовного производства № 42015000000000207 по подозрению Иванющенко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины, Аврамова И.И., Греся А.А. и Мельничука Б.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Также она сообщила, что председателю Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко и Аврамова.

«Надеюсь, что победа так же быстро распространится всеми СМИ и сообщениями в ФБ», – отметила Сарган.

Напомним, экс-нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», бежал из Украины после Революции достоинства.

Его объявляли в розыск по подозрению в присвоении имущества.

В начале 2017 г. суды закрыли все дела по Иванющенко.

В 2017 году Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении Иванющенко.

В начале июня 2019 стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко, которое касалось возможного завладения средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерства одесского рынка «7 километр».

По данным СМИ, Генеральная прокуратура Украины отменилазакрытие дел в отношении Иванющенко.

3 июля Министерство внутренних дел Украины сообщило, что Иванющенко больше не находится в розыске.