Требование к Центризбиркому внести в состав участников избирательного процесса партию «Рух новых сил» и перепечатать бюллетени может сорвать проведение парламентских выборов в определенную дату. Об этом в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, сообщает УНИАН.

«Ситуация опасная, потому что часть бюллетеней напечатана», - подчеркнул он и добавил, что речь идет о более 5 млн экземпляров. На это, акцентировал внимание политик, потрачены деньги из бюджета.

«Это может привести к срыву выборов, потому что эти бюллетени нужно перепечатать, на это нужно иметь дополнительный ресурс, который в бюджете не предусмотрен», - пояснил Разумков. Второй проблемой, по его словам, является время, которое требуется на смену бюллетеней.

«К сожалению, эта кампания очень динамичная, и это может привести к срыву выборов», - заявил лидер «Слуги народа».

«Я думаю, что это одна из технологий, которая может быть использована», - добавил Разумков и выразил надежду, что суд сможет разобраться в ситуации и принять законное решение.

«Сегодня под угрозой выборы в Украине», - резюмировал он.

Напомним, 29 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партию «Рух новых сил» Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.