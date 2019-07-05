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Центральная избирательная комиссия не будет создавать специальные избирательные участки на территории воинских частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом в интервью УНИАН сказал член Центральной избирательной комиссии Леонтий Шипилов.

«На этих (парламентских. – Ред.) выборах, в отличие от выборов президента Украины, не создавались специальные участки для голосования военных на линии разграничения», - заявил он.

По словам Шипилова, во время президентских выборов эта возможность была предоставлена - по представлению Министерства обороны была создана система специальных участков по линии фронта.

В то же время, по словам члена ЦИК, на парламентских выборах такой возможности законом не предусмотрено. «Более того, мы подавали законопроект, чтобы этот вопрос урегулировать и предоставить такую возможность, но, к сожалению, он не был рассмотрен. Поэтому военные (если смогут) будут голосовать на обычных избирательных участках в населенных пунктах», - сказал Шипилов.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 3171 кандидата-мажоритарщика и избирательные списки 21 политической партии, в которые вошли 2674 кандидата.
ForUm

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