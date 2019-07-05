Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что родственники нового главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко проживают на оккупированной территории области. Об этом он сказал во время представления нового главы ОГА в Краматорске, пишет Остров.

Зеленский отметил, что сейчас появилось много информации о том, что родственники Кириленко живут в ОРДО, а его брат якобы «работает в «ДНР», служит и так далее»

«Давайте я скажу. Очень важная ситуация. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. Естественно, у Паши... Можно говорить «Паша»? У Паши там семья, там родители его. Они украинцы, это их земля, они не хотят оттуда переезжать, это их выбор… Что касается брата, то для Паши это больной вопрос... С братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям. Сам Паша покинул ту территорию, находится и работает в Украине с момента оккупации наших территорий», - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина обязательно вернет Донбасс, из-за оккупации которого возникло много разбитых семей.

«Прошу не делить нас. Люди, которые живут на временно оккупированных территориях, они такие же украинцы, дефектов у них нет», - сказал президент.

Напомним, на сайте «Миротворец» брат Кириленко указан как боевик незаконного формирования «Оплот».

5 июля Зеленский назначил Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации.