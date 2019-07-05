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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае разделения полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы, сообщили ForUm’у в пресс-службе мэра.

«Если киевляне хотят, чтобы им назначали сверху мэра, это одна история. Если же хотят выбирать человека, который будет отстаивать их интересы, будет подотчетным и ответственным перед обществом, - это другая история. Тогда я буду инициировать выборы киевского городского головы. Пусть все, кто хочет управлять столицей, соревнуются, представляют киевлянам свои программы, реализуют их и это будет справедливо», - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, речь идет не о фамилии, а о принципах. Кличко убежден, что киевляне выбирают человека, который должен реализовывать их ожидания. В случае, если мэра будут выбирать для проформы, а главу администрации – назначать, это будет иметь негативную оценку относительно самоуправления также и от иностранных экспертов, партнеров Украины.

«К людям нужно прислушиваться, считаться с ними. Я убежден, что ошибку Януковича относительно распределения полномочий мэра и главы КГГА президент Зеленский не будет повторять», - сказал Кличко.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан не исключил разделение должностей мэра Киева и главы Киевского городской государственной администрации.
ForUm

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