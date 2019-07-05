Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в пределах иска НАК «Нафтогаз Украины» обязал Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял 11 июня 2019, учитывая продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и возможные дополнительные проценты по долгу, которые Газпрома придется заплатить Нафтогаза.

Кроме того, Английский коммерческий суд обязал Газпром при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов, получать согласие Нафтогаза, или согласование суд для получения таких средств.

Напомнии, что в марте Английский коммерческий суд возложил на Газпром дополнительные обязательства относительно не сокрытия и не выведения своих активов из юрисдикции Англии и Нидерландов. Кроме того, суд обязал Газпром предоставить денежное обеспечение объемом $200 млн на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Согласно решению британского коммерческого суда, принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между Нафтогазом и Газпромом на территории Англии и Уэльса станет возможным после принятия решения Апелляционным судом округа Свеа.