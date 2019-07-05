В случае проведения повторной жеребьевки полиграфкомбинат «Украина» не успеет напечатать все необходимые бюллетени для проведения внеочередных выборов в Верховную Раду, сообщили ForUm’у в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В ЦИК подчеркнули, что не соглашаются с решением Шестого апелляционного административного суда, который 4 июля постановил провести пережеребьевку относительно номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.

В комиссии подчеркнули, что обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса и законного хода избирательного процесса в целом как реализации права избирателей на свободное волеизъявление. «Конституционный суд Украины неоднократно применял принцип пропорциональности, например, в решении от 25 января 2012 №3-рп/2012 (дело № 1-1 /2012), где отметил, что одним из элементов верховенства права является принцип пропорциональности, который, в частности, означает, что меры должны направляться на достижение легитимной цели и должны быть соразмерными с ней», – говорится в сообщении.

«ЦИК, учитывая неурегулированность законом ситуации и исходя из основных принципов настоящего демократического избирательного процесса, взвесила все правовые риски и руководствовалась принципом соблюдения «справедливого баланса» и обеспечения права избирателей на свободное и осознанное волеизъявление. Комиссия отмечала, что включение в избирательный бюллетень политической партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили под № 22 позволяло обеспечить полноценную реализацию этой политической партией, а также кандидатами в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список этой партии, прав и возможностей для участия в избирательном процессе и не нарушало прав и интересов политических партий, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, а также других субъектов и участников избирательного процесса», – отметил в комиссии.

ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием «Полиграфический комбинат «Украина» и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Напомним, иск с требованием провести повторную жеребьевку подала Аграрная партия. Ее представители считают внесение в бюллетени «Руху новых сил» Михаила Саакашвили 29 июня, через три дня после проведения жеребьевки, нарушением прав всех политических партий, принимающих участие в избирательном процессе.

В то время как жеребьевка, которая определила порядок размещения партий в избирательных бюллетенях на досрочных парламентских выборах 2019 года, состоялась еще 26 июня.