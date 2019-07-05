Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской.

Об этом в эфире Громадського заявил заместитель командующего штаба штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

«СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочным соглашениям», - сказал Бондарь.

Он также отметил, что украинские военные имеют информацию, что боевики отошли с позиций.

«Но определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы», - пояснил генерал-майор.

Однако, по его словам, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.

«Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения», - заявил Бондарь.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».

В штабе ООС подчеркнули, что процесс разведения сил и средств не ослабляет оборонительные возможности украинских подразделений в районе Станицы Луганской.

Заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь отметил, что украинские подразделения улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

27 июня российские оккупационные войска завершили первый этап отвода своих подразделений от линии разграничения в районе Станицы Луганской.

30 июня ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской.