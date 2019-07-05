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РФ наращивает группировку войск, которые размещаются вдоль российско-украинской границы.

Об этом в эфире Громадського заявил заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

«Это и на харьковском направлении, и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание», - отметил он.

По его словам, это постепенно происходило в течение всего времени конфликта на Донбассе.

«Просто на начальном уровне, скажем, у них также возможности были ограничены. Но за это время они построили и полигоны, и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого.

Потому что это направление было не совсем угрожающим для РФ, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины. То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы», - заявил Бондарь.

Как ранее сообщал ForUm, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Россия постоянно наращивает свой потенциал в непосредственной близости от нашей территории.
ForUm

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