также в разделеОбщество
Депутат организовал поставки промоборудования боевикам 21
Украина планирует присоединяться ко всем операциям НАТО 11
Украинского политзаключенного перевели из РФ в украинскую тюрьму 33
МВД: Полиция и Нацгвардия останутся в Станице Луганской 23
Балух снова объявил голодовку 20
Гонтарева заявила, что Коломойский ей угрожает 32
На Луганщине отец посадил на цепь 6-летнего сына 31
Названы основные версии покушения на экс-мэра Конотопа 28
Боевики отвели свои подразделения от пешеходного моста в Станице Луганской 29
В пострадавших от паводка районах Закарпатья разрешили отсрочку от призыва 16
Избитого экс-мэра Конотопа перевезут в Киевский институт нейрохирургии 21
СМИ: Главари боевиков освободят 4 пленных 31
Зеленский назначил главу Антитеррористического центра СБУ 68
Глава КСУ: Решение суда не освободит всех подозреваемых в госизмене и терроризме 41
Суд снял Гужву с международного розыска 26
Кабмин отстранил от должности главу Госрезерва 32
Нефедов хочет перевести таможню на контрактную систему работы 18
Мэра Василькова отстранили от должности 25

Президент Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

Также Зеленский обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с призывом освободить пленных украинских моряков.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

Сегодня ночью неизвестные жестоко избили экс-мэра Конотопа Артема Семенихина.

Главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев.

Европейский Союз в четверг официально согласовал продолжение экономических санкций против России еще на полгода - до 31 января 2020 года.

За май 2019 года объем государственного и гарантированного государственного долга Украины уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 миллиарда долларов.

Российские оккупационные войска завершили первый этап отвода своих подразделений от линии разграничения в районе Станицы Луганской.

Шевченковский районный суд Киева снял с международного розыска бывшего главного редактора издания «Страна» Игорь Гужва. 

Украинский политзаключенный Владимир Балух, удерживаемый в российской колонии, снова объявил голодовку.

Признание Конституционным судом неконституционной части 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса не приведет к массовому освобождению подозреваемых в госизмене, терроризме и препятствовании ВСУ. Об этом сказала председатель Конституционного Суда Наталья Шаптала.

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

В Парламентской ассамблее Совета Европы избрали вице-премьер-министра и министра иностранных и европейских дел Хорватии Марию Пейчинович-Бурич новым генеральным секретарем Совета Европы.

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Сегодня, 27 июня, после долгой жары на Киев обрушился ураган с дождем и шквальным ветром.

Из-за непогоды в  Киеве пострадали два человека, еще один человек погиб в Киевской области. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги