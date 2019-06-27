Президент Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

Также Зеленский обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с призывом освободить пленных украинских моряков.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

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