Европейский Союз в четверг официально согласовал продолжение экономических санкций против России еще на полгода - до 31 января 2020 года.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее решение 27 июня принял Совет ЕС.

Как сообщили в пресс-службе Совета, санкции были продолжены после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите лидеров блока 20-21 июня проинформировали глав государств и правительств о выполнении Минских соглашений, с которым связано решение о сохранении санкций.

«После этого Европейский совет призвал к срочному восстановлению переговорных усилий с целью имплементации Минских соглашений и мероприятий, направленных на восстановление доверия между сторонами. В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранить экономические санкции против России», - говорится в сообщении пресс-службы.

Санкции ЕС направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на товары двойного назначения.

Напомним, 20 июня Совет ЕС принял решение продолжить «крымские» санкции против РФ еще на один год.

21 июня лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.