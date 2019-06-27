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Главари так называемых «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали согласие на освобождение четырех удерживаемых украинцев, сообщает ТАСС.

«Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно», - заявил Пушилин.

Пасечник в свою очередь сказал, что передача четырех удерживаемых лиц состоится в пятницу в Минске. «Они будут переданы Медведчуку», - пояснил он.

Как сообщает 112 Украина, боевики передадут Киеву военного Дмитрия Великого. Его взяли в плен 11 сентября 2016 года. Впоследствии «осудили» к 15 годам лишения свободы якобы за терроризм.

Также, по данным СМИ, вернется в Украину Яков Веремейчик, которого боевики взяли в плен 25 мая 2018 года, на него боевики завели несколько «уголовных дел».

Третим военным, которого освободят, станет Максим Горяинов, старшина 53 ОМБр. Его взяли в плен 25 мая 2019 года и уже успели провести «суд», который назначил бойцу 15 лет лишения свободы. Напомним, что Максим Горяинов - один из восьмерых бойцов, которых 22 мая боевики взяли в плен в районе Новотроицкого.

Будет освобожден из плена также Эдуард Михеев. Его взяли в плен 16 октября 2017 года, «осудили» якобы за госизмену и приговорили к 12 годам лишения свободы.
ForUm

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