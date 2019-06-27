Из-за осложнения погодных условий в виде грозы, ливней и шквалов в Киеве пострадали два человека, еще один человек погиб в Киевской области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«27 июня в результате осложнения погодных условий в виде грозы, ливней и шквалов скоростью 25-28 м/c были повалены деревья и конструкции зданий в некоторых областях Украины», – говорится в сообщении

Отмечается, что в столице личный состав Главного управления ГосЧС 15 раз выезжал для уборки деревьев с автомобилей, 4 раза для уборки деревьев с домов, а также несколько раз с проезжих частей. По состоянию на 15:30, столичные спасатели совершили 42 выезда для ликвидации событий. Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке ул. Телиги и ул. Щусева. Предварительно, из-за непогоды в Киеве пострадали 2 человека.

В свою очередь в Киевской области в результате падения дерева в Буча погиб один человек.

Напомним, сегодня Киев обрушился ураган с дождем и шквальным ветром.