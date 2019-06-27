Признание Конституционным судом неконституционной части 5 статьи 176 Уголовного процессуального кодекса не приведет к массовому освобождению подозреваемых в госизмене, терроризме и препятствовании ВСУ.

Об этом сказала председатель Конституционного Суда Наталья Шаптала журналистам во время участия в конференции в Киеве, комментируя высказывания генпрокурора Юрия Луценко, сообщает Укринформ.

«Я не буду давать оценку высказываниям генпрокурора, но, наверное, он невнимательно читал решение Конституционного суда ... Это решение не дает основания, чтобы всех людей, находящихся под стражей, сейчас выпустили», - отметила Шаптала.

Она добавила, что Конституционный суд отменил пятую часть статьи 176, однако в этой статье УПК есть еще четыре части, которые предусматривают, что при избрании меры пресечения суд должен принять мотивированное решение.

«Суд должен указать, что это тяжкое преступление, что человек может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей. В этом случае часть пятая статьи 176 является безальтернативной. В этой ситуаций прокурор подменяет суд. И суду не надо доказывать, есть ли там доказательства», - объяснила председатель КС.

По её словам, остальные четыре части статьи 176 УПК остаются в силе и теперь суд, прежде чем избрать меру пресечения, должен определить, действительно ли преступление имело место, «то есть, должно быть проведено исследование, чтобы понять, есть ли состав преступления».

Напомним, 25 июня Конституционный суд разрешил смягчать меру пресечения лицам, которые содержатся под стражей по подозрению или обвинению в терроризме.