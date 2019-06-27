Сегодня ночью неизвестные жестоко избили экс-мэра Конотопа Артема Семенихина, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и причинили тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия немедленно выехали руководство ГУНП области, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория СУ ГУНП, кинологическая служба.

Полицейские квалифицировали произошедшее как «покушение на убийство» и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Семенихин также является кандидатом в народные депутаты Украины по 160 одномандатному избирательному округу. Самовыдвиженец.

В то же время депутат Сумского областного совета Елена Сердюк на своей странице в Facebook сообщила, что подозревает в нападении народного депутата Украины Игоря Молотка. «Сегодня в 01:00 совершено покушение на убийство Артема Семенихина! Вчера стало всем известно, что Артем Семенихин зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по 160 округу. Пока что нардеп Игорь Молоток не нашел другого метода борьбы со своим оппонентом, как «заказать» его! Официально обращаюсь к начальнику Нацполиции области Николаю Лушпиенко взять контроль над этим преступлением, найти нападающих, а главное – заказчика!» – написала она.