Президент Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в четверг, сообщает «Украинская правда».

«Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах по интернету, а точнее сказать из «Украинской правды». Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации касательно возвращения наших моряков, и о ноте-ответе, который послал МИД», - эмоционально заявил президент.

«Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, так как господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому-то или нет», - продолжил Зеленский.

По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД «могут поставить под угрозу возвращение наших моряков».

Зеленский говорит, что не понимает, почему Климкин, не посоветовавшись с ним, сделал заявление от всего государства, «когда это компетенция президента».

«Я хочу, чтобы МИД теперь публично объяснил свои действия вам, уважаемые журналисты, а я уже от вас, через вас, может, опять из «Украинской правды», узнаю их ответ», - съязвил глава государства.

Он напомнил, что 26 июня был последний день, когда Украина должны были вернуть пленных моряков.

«У нас все есть: право есть, приговор есть, а моряков - нет. И поэтому я готов и хочу цепляться за что угодно, чтобы вернуть ребят домой», - говорит Зеленский.

Он предложил МИД и Климкину лично направить ноту родителям моряков.

«Я думаю, это будет очень интересно для них - услышать, прочитать. Согласно праву, всем законам и виртуозным вещам дипломатии», - подчеркнул президент.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 25 июня получили ноту Министерства иностранных дел РФ, в которой содержится «циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством».