Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.
Соответствующие указы №462 и №463 от 26 июня обнародован на сайте главы государства.
«Назначить Баранецкого Руслана Федоровича - первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины», - сказано в документе.
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