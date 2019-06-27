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Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности и руководителем Антитеррористического центра при СБУ.

Соответствующие указы №462 и №463 от 26 июня обнародован на сайте главы государства.

«Назначить Баранецкого Руслана Федоровича - первого заместителя председателя Службы безопасности Украины - руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины», - сказано в документе.

 
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