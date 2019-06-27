Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе, сообщает пресс-служба ЦИК.

Установлено, что текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета с двухцветный водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовоздействия, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

При этом указано изготовить указанные избирательные бюллетени в количестве:

для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, что на 0,5 процента превышает количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему избирательному участку по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 26 июня 2019 года, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении;

для каждого специального избирательного участка в количестве, что на 0,5 процента превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей на избирательном участке, определенную с учетом количества койко-мест, мест, а также максимально возможного количества членов участковых избирательных комиссий в соответствии больших, средних, малых избирательных участков, которые будут включаться в списки избирателей на таких участках, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 3171 кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии, в которые вошли 2674 кандидата.

ЦИК также определила номера партий в бюллетене.