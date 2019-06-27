также в разделеВыборы
ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов с фамилией Зеленский 24
Верховный суд окончательно запретил Онищенко баллотироваться в Раду 36
ЦИК определила номера партий в бюллетене 373
С 15 июля подразделения МВД будут работать в усиленном режиме 34
ЦИК завершила регистрацию кандидатов в нардепы 67
Партии Саакашвили разрешили участвовать в выборах в Раду 32
Кандидатов от партии Саакашвили не пустили на выборы 32
Ведущий Евровидения идет на выборы от «Слуги народа» 100
Новинский передумал идти в Раду по списку Оппоблока 109
Суд разрешил Онищенко баллотироваться в Раду 52
Место голосования уже сменили 13 тысяч украинцев 16
ЦИК зарегистрировала уже более 700 кандидатов в нардепы 26
Слипачук: КСУ не может остановить выборы 198
Источники: За всех мажоритарщиков Зеленского в Киеве отвечает смотрящий Коломойского Вавриш 42
Партия Гройсмана опровергла слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах 23
В Прилуках спонсор Батькивщины Сергей Коровченко грозится убить популярного блогера 192
Уже зарегистрировано 362 кандидатов в нардепы 36
КСУ назвал дату продолжения заседания по указу о роспуске Рады 73

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе, сообщает пресс-служба ЦИК.

Установлено, что текст избирательного бюллетеня печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета с двухцветный водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовоздействия, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

При этом указано изготовить указанные избирательные бюллетени в количестве:

для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, что на 0,5 процента превышает количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему избирательному участку по данным Государственного реестра избирателей по состоянию на 26 июня 2019 года, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении;

для каждого специального избирательного участка в количестве, что на 0,5 процента превышает ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей на избирательном участке, определенную с учетом количества койко-мест, мест, а также максимально возможного количества членов участковых избирательных комиссий в соответствии больших, средних, малых избирательных участков, которые будут включаться в списки избирателей на таких участках, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 3171 кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии, в которые вошли 2674 кандидата.

ЦИК также определила номера партий в бюллетене.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
4460 грн.
21
Теги