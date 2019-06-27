Украинский политзаключенный Владимир Балух, удерживаемый в российской колонии, снова объявил голодовку.

Об этом пишет российская «Новая газета» со ссылкой на адвоката Даниила Бермана, сообщает «Украинская правда».

Крымчанин Балух требует допустить к нему украинского консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.

Адвокат рассказал, что посетил политзаключенного 25 июня и тогда же узнал от него про голодовку.

«Он (Балух. – Ред.) уже знал, что к нему безуспешно пытался пробиться консул его страны. До этого Балух дважды подавал заявление, что если к нему не допустят консула Украины, то он объявит голодовку. Поскольку администрация все эти заявления проигнорировала, Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку», – объяснил адвокат.

На следующий день защитник снова навестил украинца. Балух подтвердил, что перестал принимать пищу, и передал письменное уведомление для администрации о начале голодовки.

«Я немедленно передал его заявление о начале голодовки в канцелярию колонии и поехал в Тверь, где точно такое же заявление передал в УФСИН (служба исполнения наказаний. – Ред.) по Тверской области (Балуха держат в колонии Тверской области. – Ред.). Прокуратуру по надзору я известил по электронной почте, так же как и уполномоченных по правам человека по Тверской области и России. Надеюсь, что хоть кто-то откликнется», – добавил адвокат.

Он объяснил, что объявление голодовки и огласка происходящего с крымчанином в колонии – »это вынужденная и, возможно, единственная мера, последний способ добиться прекращения нарушения прав Балуха».

«Складывается впечатление, что администрация колонии намеренно создает все условия, чтобы Балух провел за решеткой как можно больше времени и не вышел по УДО (условно-досрочное освобождение. – Ред.)», – говорит защитник.

По его словам, Балух «безвылазно находится в штрафном изоляторе», постоянно мерзнет, не получает необходимого медицинского обслуживания.

«Как показала практика, огласка в данном случае — лучший адвокат. Именно поэтому мой подзащитный и попросил меня довести до общественности и СМИ причины, по которым он начал голодовку», – отметил защитник.

Как известно, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух объявил голодовку, которую прекратил в октябре.

5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

13 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд оккупированного Симферополя отказал украинскому Балуху в условно-досрочном освобождении.

25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд также отказал украинскому активисту в условно-досрочном освобождении.

В конце марта украинца этапировали в ИК-4 Торжка Тверской области, где он будет отбывать наказание.