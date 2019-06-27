В Парламентской ассамблее Совета Европы избрали вице-премьер-министра и министра иностранных и европейских дел Хорватии Марию Пейчинович-Бурич новым генеральным секретарем Совета Европы.

Об этом сообщила президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на заседании летней сессии, которая проходит 24-28 июня в Страсбурге (Франция), передает УНИАН.

Пейчинович-Бурич получила 159 голосов, а ее соперник - вице-премьер-министр и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс - 105.

Представитель Хорватии начнет исполнять полномочия генерального секретаря Совета Европы с 18 сентября 2019 года. Она избрана на пятилетний срок - до 2024 года включительно. «Позвольте мне поздравить госпожу Пейчинович-Бурич с ее избранием на должность генерального секретаря Совета Европы», - отметила Мори-Паскье.

Отметим, что голосование за генерального секретаря Совета Европы прошло без участия украинской делегации.



В марте комитет министров принял формальное решение, которым направил в ПАСЕ две кандидатуры на пост Генсека Совета Европы: хорватку Марию Пейчинович-Бурич и бельгийца Дидье Рейндерса. При этом, бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис исключили из перечня кандидатов.