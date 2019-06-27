Президент Владимир Зеленский обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с призывом освободить пленных украинских моряков.

Об этом он сказал, завершая свой брифинг 27 июня, сообщает «Украинская правда».

«Я хочу обратиться к президенту России. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!» – сказал Зеленский.

Перед этим Зеленский раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина. Он с возмущением заявил, что Климкин ответил на ноту России о пленных моряках без консультации с руководством государства.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 25 июня получили ноту Министерства иностранных дел РФ, в которой содержится «циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством».