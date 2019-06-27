Шевченковский районный суд Киева снял с международного розыска бывшего главного редактора издания «Страна» Игорь Гужва. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНИАН.

Лысенко отметил, что решение суда было вынесено еще 13 июня.

По его словам, суд руководствовался тем, что адвокаты Гужвы предоставили суду подтверждение того, что он получил политическое убежище в Австрии.



Как сообщал ForUm, 22 июня 2017 главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву и его сообщника задержали по подозрению в вымогательстве.

По данным прокуратуры, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали у народного депутата от «Радикальной партии» Дмитрия Линько 20 тыс. долл. После получения половины суммы, 10 тыс. долл., Гужва был задержан.

24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

26 июня заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Светлана Крюкова внесла залог за Гужву. 27 июня 2017 года он вышел из СИЗО.

31 января Гужва выехал из Украины и попросил политубежище в Австрии.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, ГПУ намеревалась ходатайствовать о международном розыске Гужвы.

Шевченковский районный су Киева объявил Гужву в розыск.

1 октября Гужва заявил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.

3 октября Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения для Гужвы с залога на содержание под стражей.