Сегодня, 27 июня, после долгой жары на Киев обрушился ураган с дождем и шквальным ветром, сообщают Українські новини.
Сильный ветер повалил деревья на трамвайные пути и Кольцевую дорогу, сорвал на домах кровлю и валил заборы.
На Кольцевой дороге от конечной скоростного трамвая и до обойного рынка (в сторону Академгородка) дорога стоит из-за упавшего дерева. Для проезда остался один ряд.
На Виноградаре ветер сорвал кусок кровли. Это успел снять очевидец.
На улице Дегтяревской (Шевченковский район Киева) дерево упало на трамвайную линию и оборвало провода.
На Лесном проспекте в соседних дворах рухнули деревья, которые задели женщину и автомобиль.
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