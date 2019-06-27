также в разделеСтолица
Парубий: Отмена переименования проспектов Бандеры и Шухевича незаконна 83
Возле столичной Большой окружной произошел масштабный пожар 207
В Киеве провели акцию против переименования проспектов Бандеры и Шухевича 62
В суде пояснили отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича 389
Кличко уволил директора Киевзеленстроя и еще двух чиновников 46
В Киеве задержали сына одного из основных спонсоров боевиков «ЛНР» 33
Киевсовет повторно переименует проспекты в честь Бандеры и Шухевича 198
Суд отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве 175
Под Киевом утонули священник и его 4-летняя дочь 120
В Киеве неизвестные забросили маршрутки «коктейлями Молотова» 98
Суд арестовал убийцу 9-летнего мальчика 43
Кличко уволил директора «Киевавтодормоста» 54
В Киеве «минировали» все роддомы, учебные заведения, ряд ТЦ и супермаркетов 56
В Киеве выпал с балкона и погиб 7-летний мальчик 62
На столичных Осокорках на автомобиль упали обломки моста 55
В Киеве мужчина разгромил мемориал Нигояну 83
В Киеве мужчина убил 9-летнего мальчика 216
Впервые военные прошли колонной на Марше равенства 88

Сегодня, 27 июня, после долгой жары на Киев обрушился ураган с дождем и шквальным ветром, сообщают Українські новини.

Сильный ветер повалил деревья на трамвайные пути и Кольцевую дорогу, сорвал на домах кровлю и валил заборы. 

На Кольцевой дороге от конечной скоростного трамвая и до обойного рынка (в сторону Академгородка) дорога стоит из-за упавшего дерева. Для проезда остался один ряд. 

На Виноградаре ветер сорвал кусок кровли. Это успел снять очевидец.

На улице Дегтяревской (Шевченковский район Киева) дерево упало на трамвайную линию и оборвало провода.

На Лесном проспекте в соседних дворах рухнули деревья, которые задели женщину и автомобиль.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2335 грн.
81
Теги