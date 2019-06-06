также в разделеОбщество
Аброськин: Ценов будет отвечать за службу на блокпостах 23
НАБУ: КСУ узаконил хищение средств госпредприятий 13
АП: ГУД не арендовало технику для ситуационной комнаты 20
КСУ по иску Коломойского ограничил полномочия НАБУ 22
Под домом Порошенко жгли шины и файеры 29
Интеллигенция обратилась к Филарету из-за конфликта в ПЦУ 19
ВР упростила получение гражданства иностранцами, воевавшими за Украину 21
Суд вынес приговор исполнителям убийства Гандзюк 33
Экс-директору Харьковского бронетанкового объявили подозрение в растрате 27
Ющенко подтвердил, что получил подозрение в ГПУ 23
Детективу НАБУ объявили подозрение по делу Укроборонпрома 40
Вятрович отреагировал на предложение Кучмы «не стрелять в ответ» 46
ГБР проверяет, участвовали ли полицейские в аферах с квартирами 15
КСУ отменил минимальный возраст для выхода на пенсию за выслугу лет 169
Обменянный на пленных военных офицер запаса ВСУ шпионил на РФ 84
Зеленский продолжает кадровые чистки в СБУ 61
Суд арестовал квартиру зама Грицака 72
ГБР вызвало на допрос Цеголко «из-за кражи стульев и компьютеров» 41

Верховная Рада приняла закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» №1098, который предусматривает процедуру импичмента Президента.

Верховная Рада провалила голосование за увольнение министра иностранных дел Павла Климкина.

Также ВР отклонила проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины.

Парламент не поддержал президентский проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины (№10345).

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 17,5% годовых.

Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно. 

Командующий ООС генерал Александр Сирский представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения Операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова.

Ранее Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.

Второй сенат Конституционного суда Украины 5 июня принял решение признать неконституционными полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам.

В НАБУ заявили, что таким образом Конституционный суд Украины узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам.

Национальный банк Украины прогнозирует повышение цен на электроэнергию в Украине с июля на 25%, но не ожидает существенного влияния на общий индекс потребительской инфляции.

Генеральная прокуратура сообщила бывшему президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье». 

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях касательно «режима тишины» обязанность «не стрелять в ответ».

Пятый президент Петр Порошенко обеспокоен новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения в отношении ОРДЛО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3047 грн.
7
Теги