Верховная Рада приняла закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» №1098, который предусматривает процедуру импичмента Президента.
Верховная Рада провалила голосование за увольнение министра иностранных дел Павла Климкина.
Также ВР отклонила проект постановления об увольнении Степана Полторака с должности министра обороны Украины.
Парламент не поддержал президентский проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины (№10345).
Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 17,5% годовых.
Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно.
Командующий ООС генерал Александр Сирский представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения Операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова.
Ранее Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.
Второй сенат Конституционного суда Украины 5 июня принял решение признать неконституционными полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам.
В НАБУ заявили, что таким образом Конституционный суд Украины узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам.
Национальный банк Украины прогнозирует повышение цен на электроэнергию в Украине с июля на 25%, но не ожидает существенного влияния на общий индекс потребительской инфляции.
Генеральная прокуратура сообщила бывшему президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье».
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях касательно «режима тишины» обязанность «не стрелять в ответ».
Пятый президент Петр Порошенко обеспокоен новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения в отношении ОРДЛО.
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