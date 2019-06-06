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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях касательно «режима тишины» обязанность «не стрелять в ответ».

Об этом он заявил по итогам заседания ТКГ в Минске 5 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе Администрации президента.

Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности, и одной из договоренностей стало указание не только времени начала «режима тишины», но и механизма его внедрения.

«Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого «режима тишины». Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов», - заявил он.

По словам Кучмы, до 19 июня группа должна разработать предложения.

«Мы 19 числа должны их утвердить», - подчеркнул глава украинской делегации.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Пятый президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины.
ForUm

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