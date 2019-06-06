Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма прокомментировал вчерашние заявления об инициативе отмены экономической блокады ОРДЛО, сообщает 112 Украина.

По его словам, никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Пятый президент Петр Порошенко потребовал от Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивыделегации Украины.