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Второй сенат Конституционного суда Украины 5 июня принял решение признать неконституционными полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам. Об этом сообщает РБК-Украина

Решение принято судом по иску компании "Запорожский завод ферросплавов" олигарха Игоря Коломойского.

Сообщается, что решение КСУ принял 5 июня по иску, который компания Коломойского подала еще в 2018 году. Указано, что за четыре года НАБУ разорвало в судах 92 коррупционные сделки в пределах 42 исков.

Общие убытки государства от восстановления таких сделок могут составить 7 млрд гривен. Юристы считают, что если КСУ вынесет решение в пользу компании Коломойского, Украина потеряет эти деньги.

Указано, что слушание по делу полномочий НАБУ должно было состояться 27 марта, однако впоследствии его перенесли.

 
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