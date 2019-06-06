Второй сенат Конституционного суда Украины 5 июня принял решение признать неконституционными полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам. Об этом сообщает РБК-Украина.

Решение принято судом по иску компании "Запорожский завод ферросплавов" олигарха Игоря Коломойского.

Сообщается, что решение КСУ принял 5 июня по иску, который компания Коломойского подала еще в 2018 году. Указано, что за четыре года НАБУ разорвало в судах 92 коррупционные сделки в пределах 42 исков.

Общие убытки государства от восстановления таких сделок могут составить 7 млрд гривен. Юристы считают, что если КСУ вынесет решение в пользу компании Коломойского, Украина потеряет эти деньги.

Указано, что слушание по делу полномочий НАБУ должно было состояться 27 марта, однако впоследствии его перенесли.