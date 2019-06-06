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Парламент не поддержал президентский проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины (№10345), сообщает УНИАН.

За проект постановления проголосовали только 78 народных депутатов из 304 зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Во время рассмотрения вопроса первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук напомнил, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны накануне постановил передать этот вопрос на рассмотрение народных депутатов для принятия решения.

Напомним, 20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.
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