Парламент не поддержал президентский проект постановления об увольнении Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины (№10345), сообщает УНИАН.
За проект постановления проголосовали только 78 народных депутатов из 304 зарегистрировавшихся в сессионном зале.
Во время рассмотрения вопроса первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук напомнил, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны накануне постановил передать этот вопрос на рассмотрение народных депутатов для принятия решения.
Напомним, 20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.
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