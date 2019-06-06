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Конституционный суд Украины, ограничив полномочия Национального антикоррупционного бюро, узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, сообщает пресс-служба НАБУ.

«КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметил, что позиция НАБУ по этому делу будет обнародована позже.

Напомним, Конституционный суд Украины 5 июня принял решение признать неконституционными полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам.

 
ForUm

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