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Пятый президент Петр Порошенко обеспокоен новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения в отношении ОРДЛО.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства и памяти тысяч украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!» - говорится в Facebook Порошенко.

Он напомнил, что 15 марта 2017 решением СНБО экономические связи с оккупированными территориями были приостановлены как реакция на произвольный захват (экспроприация или введение внешнего управления Москвой) украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

«Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта – ничего. Получается, украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?» - возмутился Порошенко.

Он заявил, что Украина никогда не возражала против восстановления экономических связей, но в строгом соответствии с национальными интересами страны, при условии выполнения упомянутого решения СНБО, прежде всего, установление устойчивого и длительного режима прекращения огня, возвращение захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам.

«Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?» - спрашивает Порошенко.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа на следующем заседании обсудит предложение главы украинской делегации Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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