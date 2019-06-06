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Генеральная прокуратура сообщила бывшему президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье». Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Генпрокуратуру.

О подозрении Ющенко сообщили как по почте, так и лично. Экс-президент подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом - комплексом зданий и сооружений урочища «Межгорье» и домом в селе Новые Петровцы, а также земельными участками, на которых он расположен. 

Экспертиза установила убыток от этой аферы на сумму 540 млн гривен. Ему инкриминируется преступление по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Как сообщает источник издания в ГПУ, Ющенко от дачи показаний отказался. «Он воспользовался своим правом и отказался давать показания», - сообщил собеседник. По его словам, Ющенко явился в ГПУ по вызову следствия, где ему лично вручили подозрение о причастности к растрате 540 млн гривен и пособничестве Януковичу в завладении «Межигорьем».

Отвечать на какие-либо вопросы в ходе допроса Ющенко отказался.
ForUm

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