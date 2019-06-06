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Командующий ООС генерал Александр Сирский представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения Операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Это должность, на которой он должен быть в окопе, на каждом блокпосту», - написал он в Facebook.

В составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Национальной полиции Украины.

«Основная задача – выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка», - заявил Аброськин.

Напомним, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские в Переяслав-Хмельницком.
ForUm

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